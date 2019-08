Sinalizador estoura perto de árbitro e paralisa partida da Liga Europa na Romênia

A partida era válida apenas pela rodada de volta da segunda fase eliminatória da Liga Europa, mas uma grande confusão marcou o duelo entre o time romeno Universitatea Craiova e o húngaro Honved, nesta quinta-feira, na Romênia. No final do segundo tempo da prorrogação, com o placar em 0 a 0, uma briga generalizada entre jogadores e confrontos entre torcedores e policiais paralisaram o jogo e sobrou até para o árbitro.

Em meio a uma briga entre jogadores dos dois times, o árbitro norte-irlandês Arnold Hunter caiu no gramado após a explosão de um sinalizador ao seu lado, sendo retirado de campo por uma ambulância. Os torcedores presentes ao Stadionul Ion Oblemenco, na cidade de Craiova, foram então contidos em ação dos policiais.

Arnold Hunter seria originalmente levado a um hospital, mas recuperou-se após cerca de cinco minutos, conversou com o restante da equipe de arbitragem e com observadores da Uefa, voltou ao gramado e aplicou apenas dois cartões amarelos - para um jogador de cada time.

Após alguns minutos de paralisação, o jogo foi reiniciado e logo encerrado em 0 a 0. Como a partida de ida na Hungria também terminou sem gols, a decisão foi para os pênaltis. O time romeno levou a melhor e venceu por 3 a 1. Classificado, o Universitatea Craiova enfrentará na próxima fase o AEK Atenas, da Grécia.

Junto com o clube da Romênia, outros 46 times se classificaram à terceira fase eliminatória, a penúltima antes da fase de grupos. Entre as equipes mais tradicionais que garantiram vaga estão o Eintracht Frankfurt, clube alemão semifinalista da edição passada; o Torino, da Itália; o Wolverhampton, da Inglaterra; o Strasbourg, da França; o Rangers, da Escócia; o Partizan Belgrado, da Sérvia; e o Espanyol, da Espanha.