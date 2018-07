Sindicato de Atletas de São Paulo mantém time de desempregados

Para ajudar os atletas sem emprego, o Sindicato dos Atletas criou o projeto Expressão. Trata-se de uma equipe de futebol com programação regular de treinos e jogos que prepara os jogadores técnica, física e emocionalmente para uma oportunidade de emprego. "

Quando a chance surgir, o jogador está pronto do ponto de vista físico, técnico e emocional", diz Rinaldo Martorelli, presidente do sindicato e idealizador do projeto. Cada amistoso é uma espécie de vitrine para os desempregados. Em outubro, o projeto está passando por um processo de reformulação. Os treinamentos serão feitos em Guarulhos, na grande São Paulo, e o time poderá receber clubes visitantes. São oferecidas entre 30 e 40 vagas.

Números do sindicato dão uma ideia do problema no mercado paulista. Atualmente, existem seis mil atletas associados à entidade. Mas são apenas 89 clubes no estado, considerando todas as divisões. Isso representa, a grosso modo, pouco mais de 2,5 mil vagas de trabalho. A conta não fecha.

No final do ano passado, um torneio nacional chamado o I Torneio de Jogadores Livres da Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol). A competição reunirá projetos de treinamento diário para atletas desempregados dos sindicatos de seis estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Ceará). O Expressão Paulista foi o campeão.