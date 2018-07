Sindicato de jogadores se diz 'indignado' com rotina de viagens no Fla O Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Rio (Saferj) emitiu comunicado oficial nesta segunda-feira para criticar a diretoria do Flamengo e reclamar publicamente da situação dos atletas do clube. Apesar de lembrar que o calendário de jogos tem respeitado o intervalo legal, o sindicato se posiciona contra a maratona à qual o elenco está sendo submetido.