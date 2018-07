Sindicato dos Atletas do Rio pede à Fifa que diminua punição ao atacante Jobson O Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Saferj) anunciou que tentará diminuir a suspensão de quatro anos dada pela Fifa ao atacante Jobson, do Botafogo. A ideia da entidade é acionar a Federação Internacional dos Futebolistas Profissionais (Fifpro) para conseguir a redução da pena.