Sindicato mantém greve no transporte sul-africano

Uma greve que paralisou os portos e a rede ferroviária de transporte de cargas na África do Sul deve se arrastar para a terceira semana, depois que um sindicato trabalhista rejeitou nesta sexta-feira uma oferta revisada de aumento que havia sido aceita por membros de outro sindicato maior.

As exportações de metais, frutas frescas e vinho foram interrompidas e as empresas estão cada vez mais preocupadas com os efeitos dessa greve no país, que está se preparando para sediar a Copa do Mundo, que começará a ser disputada no dia 11 de junho.

A empresa estatal Transnet Ltd. disse que assinou um acordo de aumento que inclui uma elevação de 11% nos salários com o sindicato United & Allied Trade Union, que representa 45% dos 45 mil homens que compõe a força de trabalho da empresa.

O sindicato South African Transport & Allied Workers'' Union rejeitou a proposta e mantém o pedido de um aumento de 13% nos salários para seus membros, que representam cerca de 39% dos empregados da Transnet. O porta-voz da Transnet, John Dludlu, disse que não existe previsão de novas conversas com o sindicato.