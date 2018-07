Sinusite tira Guerrero do jogo do Flamengo contra o Figueirense

O peruano Paolo Guerrero será desfalque do Flamengo para encarar o Figueirense neste domingo, às 11 horas, no Pacaembu, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante foi diagnosticado com uma sinusite, não treinou neste sábado pela manhã e foi vetado pelo departamento médico rubro-negro.

De acordo com as informações divulgadas pelo Flamengo, Guerrero se apresentou para o treino da manhã com bastante febre e mal-estar. Diagnosticado com sinusite, foi medicado e deixado de fora da atividade. Por isso, nem viajará com o restante do elenco para a partida em São Paulo.

O problema de saúde acontece em péssimo momento para Guerrero, que disputava a condição de titular com Leandro Damião para este domingo. Nas últimas duas partidas, o peruano foi preterido pelo técnico Zé Ricardo, que preferiu dar sequência ao atacante brasileiro.

Especulava-se, no entanto, que Guerrero pudesse voltar a ser o escolhido neste domingo, até a notícia de seu veto. Sem o peruano, o Flamengo deve ter apenas Cuéllar como novidade, na vaga do suspenso Márcio Araújo. O time deve ir a campo com: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Everton, Gabriel e Leandro Damião.