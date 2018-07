Sion é suspenso pela Uefa de torneios europeus por duas temporadas

A Uefa anunciou nesta segunda-feira a exclusão do Sion de quaisquer competições europeias pelas próximas duas temporadas. O clube suíço foi novamente punido depois de violar as regras financeiras da entidade. Além disso, ainda será obrigado a pagar uma multa de 235 mil euros (cerca de R$ 995 mil)

+ Fifa projeta receita de até US$ 25 bilhões com dois novos torneios

De acordo com a Uefa, a infração cometida pelo Sion foi uma dívida gerada por transferência de jogador. A entidade explicou que o clube suíço ficou em débito de 950 mil euros com o Sochaux, da segunda divisão francesa, pela contratação do atacante ganês Ishmael Yartey.

O Sion já teve problemas com as regras da Uefa em outras oportunidades. Em 2008, o clube teve complicações no registro do atacante egípcio Essam El-Hadary. Três anos mais tarde, foi excluído da Liga Europa por causa da utilização irregular de cinco jogadores em partida diante do Celtic.

A entidade anunciou outras três punições a clubes do continente por violações às regras financeiras. O Tirana, da Albânia, o Vojvodina, da Sérvia, e o Irtysh, do Casaquistão, foram multados. O time casaque ainda foi suspenso de competições europeias pelas próximas três temporadas.