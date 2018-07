SÃO PAULO - Era tradição quando chegava algum jogador novo no Parque São Jorge ouvir a sirene do clube. Todo reforço corintiano passava por essa cerimônia. Era uma espécia de boas vindas do corintiano ao atleta. A tradição, no entanto, acabou. Nem o time treina mais no Parque São Jorge. O blogueiro Marcelo Duarte, do blog Curiocidade, descobriu por que a sirene na Fazendinha nao toca mais.