Síria arranca empate com Austrália no 1º jogo da repescagem asiática para a Copa

Devastada pela guerra civil, a Síria se manteve viva na sua luta para disputar a Copa do Mundo de 2018. Nesta quinta-feira, a seleção nacional contou com um gol de pênalti marcado por Omar al-Soma nos minutos finais para arrancar o empate por 1 a 1 com a Austrália, em Malaca, na Malásia, no jogo da ida da repescagem das Eliminatórias Asiáticas.

A seleção da Síria nunca participou de uma Copa do Mundo e agora está enfrentando a Austrália em dois jogos por uma vaga na repescagem intercontinental. O duelo de volta foi agendado para a próxima terça-feira, às 6 horas (de Brasília), em Sydney. Quem avançar nesse confronto, vai ter pela frente o quarto colocado das Eliminatórias da Concacaf, posição hoje ocupada pelos Estados Unidos, em duelo que valerá a classificação para o torneio na Rússia.

Os australianos dominaram o primeiro tempo da partida na Malásia, onde a Síria manda os seus jogos nas Eliminatórias por causa do conflito no país. E a equipe abriu o placar aos 40 minutos, com o gol de Robbie Kruse, que recebeu passe no lado direito da grande área de Mathew Leckie, cortou o seu marcador e finalizou rasteiro, superando o goleiro Ibrahim Alma.

A seleção australiana esteve próxima se ampliar a vantagem no início da etapa final com Tomi Juric, que acertou a trave duas vezes. Mas a Síria reagiu, passou a criar chances de gol e conseguiu arrancar o empate aos 40 minutos da etapa final, com Omar al-Soma, mantendo vivo o sonho de ir à Rússia em 2018.