Sirigu é liberado pelo PSG e vai reforçar o Torino

A diretoria do Paris Saint-Germain comunicou nesta terça-feira que liberou o goleiro Salvarote Sirigu do seu contrato, que se encerraria apenas ao fim da temporada 2017/2018, permitindo que o italiano acertasse o retorno ao futebol do seu país, onde vai defender o Torino.

Sirigu, de 30 anos, chegou ao clube parisiense em 2011, tendo conquistado quatro títulos do Campeonato Francês, três da Copa da Liga Francesa e dois da Copa da França durante esse período, com 190 partidas disputadas. Mas após perder espaço para Kevin Trapp, atuou na última temporada por empréstimo pelos espanhóis Sevilla e Osasuna.

O goleiro também fez parte do grupo da seleção italiana que disputou as edições de 2012 e de 2016 da Eurocopa, além da Copa do Mundo de 2014. No seu país, passou por Palermo, Cremonese e Ancona antes de se transferir para o clube francês.

Agora no Torino, Sirigu chega para compensar a saída do inglês Joe Hart, que foi titular do time na última temporada, cedido por empréstimo pelo Manchester City, quando o clube de Turim terminou o Campeonato Italiano na nona colocação.

"Estou muito feliz por fazer parte desta clube. Eu escolhi o Torino porque nos últimos anos vem perseguindo um projeto concreto e em crescimento exponencial. O clube e o presidente me fizeram me sentir importante e agradeço-lhes por isso. Estou honrado de ser parte de um clube que tem uma história única", disse Sirigu ao site oficial do clube.