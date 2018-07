Site da CBF é atacado por hackers e fica fora do ar

O site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi atacado por hackers e ficou fora do ar momentaneamente nesta quinta-feira, apesar das medidas de proteção adotadas pela entidade conforme informou o diretor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva. "Nosso site está um pouco lento porque vem sendo atacado", disse ele antes da entrevista coletiva do goleiro Julio Cesar no centro de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

"Eles enviam arquivos muito pesados. Nós estamos acostumados a receber esses ataques, mas desta vez foi um pouco maior e deixou o site lento. Em alguns momentos ficou até fora do ar", acrescentou Paiva após a entrevista. Durante o período em que esteve inacessível, no final da tarde, o site continha a mensagem "conteúdo não encontrado".