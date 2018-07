Site da Fifa apresenta falhas no primeiro dia de venda de ingressos para a Copa

Atualizado às 13h15

SÃO PAULO - A Fifa iniciou na manhã desta terça-feira a primeira fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2014. Nesta primeira fase, que se estende até 10 de outubro, cerca de um milhão de ingressos estão sendo comercializados. Caso o número de solicitações seja maior do que a carga oferecida - e, historicamente, é bem superior - a entidade fará um sorteio entre todos os que tentaram adquirir as entradas. A ordem de compra não interfere no sorteio. Mesmo assim, de acordo com a entidade, mais de 80 mil solicitações de ingressos foram feitas somente na primeira hora.

Quem tentou fazer a solicitação de ingressos no primeiro dia teve experiências diferentes. Alguns relatam que o processo foi simples e rápido, mas outros acusam erros no sistema ou mesmo dificuldade em acessar a área do site para compra. A reportagem do Estado tentou fazer o processo de compra em quatro momentos. Às 8h40 não foi possível completar sequer o primeiro cadastro - a página demorou para carregar e, em seguida, saiu do ar. Uma hora mais tarde, o problema se repetiu. Já às 11h15 nem mesmo o login inicial se completou. O processo todo funcionou somente no início da tarde.

Pela manhã, a reportagem também tentou entrar em contato através do telefone disponibilizado pela Fifa para informações sobre os ingressos (0300 021 2014). Na primeira tantativa, a ligação durou 1min20s somente com a tradicional música de espera - depois caiu. Na segunda, após a música foi oferecido um vasto menu de opções. Ao selecionar a desejada, a gravação informou que "todas as nossas posições estão ocupadas" e que era para "tentar ligar mais tarde". Após isso, a chamada, que durou pouco mais de três minutos, caiu. A gravação informou ainda que a ligação é tarifada como uma chamada comum para Belo Horizonte.

AQUISIÇÃO

Já a porto-alegrense Gabriela Boff, 20, relata que, apesar de o sistema apresentar instabilidade no início, conseguiu concluir o processo de compra em cerca de 20 minutos. Mas disse ter se surpreendido com algumas restrições impostas para a aquisição. "Selecionei a opção por sede porque ia comprar só os jogos do Beira-Rio, mas para minha surpresa, nessa opção não era possível comprar os ingressos mais baratos. Troquei para a opção 'ingressos individuais' e funcionou", conta.

Gabriela afirma que também teve problemas ao tentar adquirir ingressos para o segundo jogo. "Quando fui escolher o segundo não podia, mas não ficava claro o porquê. Preenchi meus dados e os dos convidados e então foi liberada a solicitação de ingressos para outros jogos", comenta. "Apesar de ter alguns recursos bem bacanas - como por exemplo indicar que é possível comprar ingresso para idoso ao preencher a data de aniversário de uma pessoa maior de 60 anos - o sistema em geral é confuso demais para quem está acostumado a comprar ingresso para jogos de futebol no Brasil."