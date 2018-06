Site de Unai Emery antecipa anúncio oficial e entrega acordo com o Arsenal

O site oficial do técnico Unai Emery parece ter antecipado o anúncio oficial do Arsenal. Nesta terça-feira, a página inicial exibiu a imagem do treinador, com o símbolo do time e a frase: "Orgulhoso em fazer parte da família Arsenal".

O clube ainda não oficializou a contratação de Emery. E a página oficial do treinador saiu do ar pouco depois de revelar o acerto. De acordo com a imprensa inglesa, o anúncio deve ser sacramentado ainda nesta semana.

Emery deixou o Paris Saint-Germain ao final da temporada após uma série de maus resultados nos torneios europeus. Ele também não teria um bom relacionamento com Neymar, o que pesou ainda mais para sua saída.

O Arsenal busca o primeiro técnico após a saída de Arsène Wenger, que comandou a equipe por 22 anos. Segundo os jornais britânicos, Emery acertou contrato de duas temporadas, com cláusula para renovação automática por mais uma.

Wenger, de 68 anos, anunciou em 20 de abril sua saída do Arsenal e não revelou se iria se aposentar do futebol. Ele assumiu o clube em 1996 e conquistou três títulos ingleses, sete da Copa da Inglaterra e outros sete da Supercopa do país.