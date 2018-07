Site divulga camisas de futebol mais vendidas no Brasil em 2015

Um site especializado de comércio online de material esportivos oficial divulgou nesta terça-feira, um ranking com as camisa de futebol mais vendidas no País neste ano - somente em suas lojas virtuais. O líder desta lista é o Flamengo, seguido por São Paulo e Cruzeiro. Em baixa dentro de campo após fracassos na Copa do Mundo e Copa América, a camisa da seleção brasileira aparece na surpreendente quarta colocação.

No top 10 nacional, apenas três clubes paulistas aparecem entre os primeiros. Além da segunda colocação do São Paulo, o Corinthians figura em quinto e o Palmeiras, em nono. Vale lembrar que o time do Parque São Jorge lidera o Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, após a chegada de 25 jogadores, retoma o caminho das vitórias e da competitividade.

Um dos destaques da pesquisa é o alto número nas vendas de uniformes do São Paulo, que supera o rival Corinthians na comparação nacional. Nos rankings estaduais, o tricolor obteve a liderança em quatro estados brasileiros, inclusive em São Paulo. O Corinthians foi o segundo em São Paulo. O Palmeiras, o terceiro.

Outro dado importante revelado pela empresa é a preferência dos brasileiros por clubes europeus. A camisa do Manchester City, da Inglaterra, é a terceira mais comprada em dois estados: Espírito Santo e Rio Grande do Sul. A Juventus, da Itália, aparece na preferência dos torcedores do Amazonas, enquanto que a do Manchester United, também inglês, conquistou a primeira posição no Acre.

CONFIRA O RANKING NACIONAL