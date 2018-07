Site divulga imagens de supostos novos uniformes do São Paulo

As primeiras imagens do provável novo uniforme do São Paulo foram publicadas nesta quinta-feira. O site Footy Headlines divulgou o kit de camisas que foi produzido pela Under Armour e será apresentado na próxima segunda-feira, em evento no estádio do Morumbi. O desenho se mantém ao tradicional usado pelo clube.

Até agora a empresa americana só divulgou trechos das camisas, que estão mantidas sob sigilo. A pré-venda dos uniformes começou há duas semanas para os torcedores, com preços entre R$ 189,90 e R$ 349,90. A estreia da equipe com a camisa da Under Armour está marcada para a próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro, pela Copa Libertadores.

A data de lançamento, inclusive, foi antecipada para o time poder usar o novo uniforme diante da sua torcida. Inicialmente o evento seria no dia 7 de maio, mas o clube e a empresa entraram em acordo para alterar a data.