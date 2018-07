Site do Palmeiras pede apoio da torcida após rebaixamento para Série B

SÃO PAULO - Tão logo terminou a partida entre Portuguesa e Grêmio, num empate em 2 a 2 que rebaixou matematicamente o Palmeiras, o site do clube alviverde passou a mostrar, em sua capa, uma mensagem convocando a "torcida" a não abandonar a equipe num momento ruim de sua história. Campeão da Copa do Brasil e garantido na Libertadores do ano que vem, o Palmeiras vai novamente jogar a Série B.

O texto chama a torcida de "mais vibrante do mundo" num momento em que o policiamento do Palestra Itália é reforçado temendo a revolta dos torcedores, que já fizeram ameaças veladas contra jogadores e dirigentes.

"O Palmeiras não caminha sozinho, é conduzido pela torcida mais vibrante do mundo. São milhões de verdadeiros devotos que protegem esse amor. Que nunca deixaram nem deixarão de lutar. Porque, para essa torcida, suas vidas se misturam com Palmeiras. E ela própria escolheu viver essa história de luta e eterna superação. Uma história tão única quanto o sentimento de ser palmeirense. Esses guerreiros fazem do Palmeiras sua sociedade sagrada, sua fé, sua religião, com um amor sem divisão", diz o texto, publicado em verso.