Site da Nike apresenta instabilidade com pré-venda das novas camisas da seleção para a Copa

O sucesso da nova camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022 nas redes sociais impactou o início da pré-venda, exclusiva no site oficial da Nike. Marcada para esta segunda-feira, a partir das 10h (horário de Brasília), o sistema ficou sobrecarregado pelo volume de pessoas tentando acessar o site e adquirir seu uniforme da coleção. O preço da versão 'torcedor' dos uniformes, com escudo bordado, é de R$ 349,99. As versões infantis custam por R$ 299,99. Nesse primeiro momento, apenas aqueles cadastrados no site da Nike poderiam efetuar a compra.

Em menos de 15 minutos após o anúncio do início das vendas, usuários nas redes relataram instabilidade no sistema e na realização do cadastro no site da Nike. Ao tentar acessar o link, divulgado pela CBF em seus perfis oficiais, os torcedores encontraram lentidão e demora no carregamento da página para efetuar a compra. Ao acessar o portal, a mensagem de "um erro ocorreu durante o processamento do seu pedido", em inglês, aparecia para o usuário.

No vídeo de anúncio da nova coleção, a Nike contou com a participação de Ronaldo Fenômeno, do velocista e ex-BBB Paulo André, atletas da seleção brasileira, como Alisson, Phillipe Coutinho, Matheus Cunha e Rodrygo, artistas e influenciadores, como Gaules, o rapper Djonga e o funkeiro MC Hariel, entre outros. A camisa 10 será a de Neymar no Catar, mas o jogador não participou da campanha. Ele tem contrato com outra fornecedora esportiva.

Inspirada na onça-pintada, a coleção "Garra Brasileira" possui pintas do animal espalhadas pela peça, com detalhes em verde e azul. O novo design pretende unir o orgulho nacional, a cultura jovem do Brasil e a inovação para performance. Até o momento, apenas as duas camisas de jogos estão disponíveis para a pré-compra.

"A nova coleção da seleção brasileira celebra a coragem e a criatividade de uma equipe que nunca desiste - uma equipe que reflete o melhor da própria cultura de inovação da Nike", diz Aaron Barnett, Diretor de Produto Sênior da Nike Global, marca responsável pela camisa da seleção canarinho. O Brasil tentará seu sexto título de campeão do mundo no Catar. O último deles tem 20 anos, festejado nesta temporada. Foi a conquista da Copa de 2002, com Ronaldo e Rivaldo no comando da equipe dentro de campo e Felipão na beira do gramado. Veja a tabela da seleção na fase de grupos do Mundial deste ano.