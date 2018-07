Site oficial do Real Madrid já vende camisas de Bale

SÃO PAULO - Bale já é jogador do Real Madrid. Pelo menos é isso que o site oficial da equipe espanhola divulga ao colocar a venda camisas número 11 com o nome do galês nas costas. O jornal espanhol Marca explica que a equipe madrilenha já estava se preparando para começar a receber pedidos de camisas do novo reforço e acabou liberando a página antecipadamente.

Noticiários desta quinta-feira da imprensa inglesa, italiana e espanhola colocam o jogador do Tottenham no Real Madrid por 94 milhões de libras (R$ 358 milhões aproximadamente). A equipe inglesa também receberia o lateral da seleção portuguesa Fábio Coentrão como parte do negócio, que se confirmado vai se tornar a maior transferência da história do futebol mundial.

Bale, de 24 anos, foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês na temporada passada após marcar 21 gols. A expectativa na Espanha é de que o atleta, formado no Southamptonth, seja anunciado oficialmente após o amistoso comemorativo entre Real Madrid e Al Sadd, em homenagem ao ídolo Raúl, nesta quinta.