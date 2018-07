Site português vaza detalhes da ida de Suárez ao Barcelona

Nesta segunda-feira, o site português Football Leaks publicou os detalhes da contratação de Luis Suárez, realizada em julho de 2014 entre o Liverpool e o Barcelona. Segundo os documentos disponibilizados, o uruguaio custou, no total, 82.456 milhões de euros, ou seja, R$ 336.785 milhões.

A publicação também detalha as formas como o time catalão pagou o inglês. O Barcelona dividiu a conta em cinco parcelas, sendo que as quatro primeiras, no valor de 16.55 milhões de euros (R$ 67.46 milhões) foram pagas nos dias 31 de julho e janeiro dos dois últimos anos. A última parte, de 16.52 milhões de euros (R$ 67.43 milhões), será quitada em 31 de julho deste ano.

O site português, no ar desde setembro de 2015, já vazou outras transferências importantes do futebol mundial. Entre elas a de Gareth Bale, entre Tottenham e Real Madrid, firmada em 100.759 milhões de euros (R$ 410.703 milhões), sendo mais cara que a de Cristiano Ronaldo, que chegou do Manchester United, e a mais cara da história do futebol. O Football Leaks também publicou os detalhes da ida de James Rodríguez do Monaco ao mesmo Real.

RANKING

Segundo o site alemão Transfermarkt, Real Madrid e Barcelona lideram a lista das transferências mais caras do futebol. Luis Suárez foi chegou com o quarto maior preço, atrás apenas de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo e do brasileiro Neymar. Este último negócio, entre Santos e Barcelona, ainda segue sob investigação pela Justiça espanhola e é incerto seu verdadeiro valor.

Na cola do uruguaio está James Rodríguez, Angel Di María, Kevin de Bruyne, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic e, fechando o top 10, o brasileiro Kaká.