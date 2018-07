Sites espanhóis e portugueses refletem expectativa pela semifinal da Eurocopa

SÃO PAULO - A primeira semifinal da Eurocopa é somente nesta quarta-feira, 27, mas desde a classificação de Portugal e Espanha, os sites locais não param de falar do confronto valendo vaga na decisão do continental, amanhã, em Donetsk, na Ucrânia.

O esportivo espanhol Marca, que reúne material vasto em sua página principal sobre a seleção, o destaque é para Vicente del Bosque, que declarou: 'Estamos diante da partida mais importante de nossa vida'. O jornal também comenta as manias do principal perigo contra a Espanha, o atacante Cristiano Ronaldo, classificando-o como 'um ciclone'.

No El País, também ganha importância a dificuldade de enfrentar Cristiano Ronaldo. "Exige mais mental e fisicamente. Quando se joga contra os melhores, que estão a um nível espetacular, você sabe que tem que ir ao máximo e que durante os 90 minutos haverá ações em que não poderá parar", comentou Álvaro Arbeloa sobre a marcação ao camisa 7 de Portugal.

O português A Bola destaca que a seleção nacional está 'dormindo com o inimigo', ao se referir ao fato de que as duas equipes se hospedam no mesmo hotel em Donetsk. O portal também comenta a recepção de Portugal na cidade ucraniana. Os jogadores foram recebidos por torcedores da Espanha sob os gritos de 'Messi, Messi', sempre envolvido em comparações com Cristiano Ronaldo.

No Correio da Manhã, os comentários sobre a Eurocopa giram em torno da escalação de Hugo Almeida como titular para a semifinal e fala do craque espanhol Andrés Iniesta de que 'Portugal é uma das melhores seleções do mundo'.