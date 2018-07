Situação delicada do Palmeiras preocupa a cúpula da CBF

A cúpula da CBF está "preocupada" com o Palmeiras e um eventual rebaixamento para a segunda divisão do campeonato brasileiro. O presidente eleito da entidade, Marco Polo Del Nero, confirmou que tem mantido um "contato regular" com o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. Mas questionado sobre o que tem sugerido, ele foi taxativo que os resultados terão de aparecer. "Vão ter de jogar bola. Não há outro jeito", disse o dirigente, que nesta semana está em reuniões na Fifa. "É preocupante", disse.

O Palmeiras foi derrotado por 6 x 0 pelo Goiás no fim de semana e ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, com 13 derrotas e apenas seis vitórias. A crise ocorre justamente no momento das comemorações dos 100 anos do clube e até do reconhecimento por parte da Fifa do título de campeão mundial de clubes de 1951.

José Maria Marin, presidente da CBF, também lamentou a fase vivida pelo time e descartou qualquer tipo de ajuda ao clube. "É uma pena que estejam nesta situação. Afinal, trata-se de um clube tradicional", indicou. Ele ainda destacou o "equilíbrio" que conhece o campeonato neste momento. "Está muito disputado", afirmou. "Os jogos mais difíceis são justamente com aqueles clubes que não querem cair", completou.

Eleição - Marin, que deixa a presidência da CBF em 2015, foi escolhido nesta semana como novo membro do Comitê da Fifa para o Mundial de Clubes. O Brasil espera sediar o torneio em 2017 e 2018. Mas a CBF alega que não conta com um apoio do governo brasileiro e corre o risco de perder o evento para Japão ou Emirados Árabes.