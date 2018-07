Situação do Flamengo é 'preocupante', admite Cléber Santana

RIO - Com apenas um ponto somado em duas rodadas da Taça Rio, o Flamengo não teve o início que esperava nesse segundo turno de Campeonato Carioca. A situação é preocupante, como admitiu o meia Cléber Santana, mas o próprio jogador garantiu que o time vai reagir e buscar a classificação, que manterá as chances de conquista do estadual.

"Estamos cientes que restam cinco jogos, temos que atingir no mínimo 14 pontos. Se a gente conseguir quatro vitórias e um empate, temos quase certeza de que a gente consegue o objetivo. Com certeza preocupa, foram dois jogos, seis pontos em jogo, e só conseguimos um. Mas cabe a nós corrigir os erros para que no jogo dessa quarta-feira possamos dar o primeiro passo", declarou.

Neste meio de semana o Flamengo tentará a reabilitação diante do Bangu, no Raulino de Oliveira, e Cléber Santana sabe da necessidade da vitória. Mesmo com o empate por 0 a 0 contra o Boavista, no último sábado, ele viu pontos positivos na equipe, que, segundo o jogador, devem ser repetidos na quarta.

"O resultado do último jogo não foi bom, mas ainda temos alguns jogos pela frente. Vamos levantar a cabeça. Tenho certeza que vamos conseguir nossos objetivos. O Boavista não teve muitas oportunidades. Por isso acho que o que falta para a gente é ser um pouco mais agressivo", avaliou.

A mesma análise fez outro meio-campista do Flamengo, o volante Amaral. "A torcida pode esperar um Flamengo forte e com determinação. Respeitamos o Bangu, mas precisamos da vitória. Temos que ganhar, esse é o segredo para afastar a pressão. Não vai faltar vontade e estamos trabalhando para conseguir um bom resultado. Vamos focar no adversário desta quarta e depois da vitória vamos pensar na semifinal da Taça Rio."