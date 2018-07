Situação física vai definir o futuro de Gabriel no Palmeiras

Em 2015, o volante Gabriel chegou a ser titular absoluto e unanimidade no Palmeiras. Mas sucessivas lesões e a ascensão de outros jogadores na posição fizeram com que o jogador tivesse um futuro ameaçado no clube. Com contrato até o fim de dezembro, existe a possibilidade dele deixar a equipe no fim da temporada. Tudo dependerá de sua condição física.

A diretoria chegou a abrir negociações para comprar seus direitos federativos, que são ligados ao Monte Azul, mas as lesões fizeram com que as conversas esfriassem e os dirigentes querem aguardar mais um tempo para definir se vale o investimento.

Gabriel teve uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo no ano passado e desde então, tem tido dificuldades para conseguir readquirir uma boa condição física. Recentemente, o técnico Cuca, ao ser questionado sobre o jogador, admitiu preocupação.

“Antes da parte técnica, você precisa averiguar a parte física e clínica. O Gabriel teve uma lesão complicada. Ele vem de recuperação, passa para a fisiologia e depois entra no campo físico, depois no técnico, para ter as oportunidades em seguida", disse o treinador.

Neste ano, Gabriel fez apenas oito jogos na temporada, nenhum no Campeonato Brasileiro. O jogador já pode assinar contrato com qualquer outra equipe para o ano que vem, mas a sua intenção é dar prioridade ao Palmeiras.

Gabriel, inclusive, é um dos cotados para assumir a vaga de Thiago Santos, suspenso, na partida contra o Fluminense, domingo, em Brasília. Além dele, Arouca e Matheus Sales, favorito na disputa, são os cotados.