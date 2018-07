Skrtel, do Liverpool, é suspenso por três jogos por pisão em De Gea

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta quarta-feira a suspensão por três partidas ao zagueiro Martin Skrtel, do Liverpool. Ele foi punido por conta de um pisão no goleiro David de Gea, do Manchester United, no clássico entre as equipes realizado no último fim de semana, pelo Campeonato Inglês.

O lance aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo, quando o Liverpool já perdia por 2 a 1, e passou desapercebido pelo árbitro do confronto. No entanto, imagens da tevê mostraram Skrtel deixando a sola na canela do goleiro. O zagueiro ainda reagiu quando o goleiro foi reclamar e iniciou uma confusão em campo.

"O zagueiro negou a acusação de conduta violenta, relacionada a um incidente envolvendo David de Gea, do Manchester United, no 95.º minutos do jogo de domingo, que não foi visto pelos árbitros mas foi flagrado no vídeo. No entanto, uma comissão independente achou válida a acusação", explicou a FA em comunicado.

Como a punição tem efeito imediato, Skrtel será um importante desfalque para os próximos três jogos do Liverpool. Ele não atuará diante do Arsenal e do Newcastle, pelo Campeonato Inglês, além do Blackburn, no segundo jogo das quartas de final da Copa da Inglaterra.