Slavia Praga x Barcelona: onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

O Barcelona, do craque Lionel Messi, vai enfrentar o Slavia Praga nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Sinobo, em Praga, na República Checa, pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida da principal competição europeia de clubes terá transmissão ao vivo pelo EI Plus e pelo Facebook. O Estado faz o tempo real da partida.

O Barcelona conquistou uma vitória e um empate pelo Grupo F da Liga dos Campeões e agora espera ganhar do rival em sua casa para dar um bom passo rumo à classificação para a próxima fase. Já o Slavia Praga quer aproveitar o apoio de seu torcedor para surpreender os favoritos e embolar a chave.

Últimos jogos do Slavia Praga:

19/10 - Slavia Praga 3 x 1 Pribram (Campeonato Checo)

6/10 - Jablonec 0 x 2 Slavia Praga (Campeonato Checo)

2/10 - Slavia Praga 0 x 2 Borussia Dortmund (Liga dos Campeões)

28/9 - Slavia Praga 1 x 0 Mladá Boleslav (Campeonato Checo)

25/9 - Slavia Praga 8 x 0 Visehrad (Campeonato Checo)

Últimos jogos do Barcelona: