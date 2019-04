Slavia Praga x Chelsea: como assistir ao vivo a partida pela Liga Europa

Slavia Praga e Chelsea fazem nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasíla), em Praga, na República Checa, o jogo de ida das quartas de final da Liga Europa. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, dia 18, no Stamford Bridge, em Londres.

Slavia Praga x Chelsea terá transmissão ao vivo da Fox Sports 2.

O vencedor do confronto vai enfrentar o ganhador do jogo entre Benfica e Eintracht Frankfurt. O Chelsea chegou às quartas de final depois de superar o Dinamo Kiev com duas goleadas (3 a 0 e 0 a 5). Já o Slavia Praga precisou da prorrogação para eliminar o Sevilla por 4 a 3 (no jogo de dia, empate por 2 a 2). O time da República Checa é o líder do campeonato de seu país.

Na Premier League, o Chelsea volta a jogar no próximo final de semana diante do líder Liverpool. O jogo será em Anfield no domingo às 12h30. Com 66 pontos, a equipe londrina está em terceiro lugar e na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Na última rodada, vitória sobre o West Ham. Já o Liverpool, com 82 pontos, disputa a liderança com o Manchester City (80 pontos) pela taça do Campeonato Inglês.