Slimani diz que Argélia pode surpreender como em 1982

"Sabemos como foi a vitória contra a Alemanha em 1982, com nomes como Madjer, Assad e Belloumi. Queremos seguir os seus passos, pois se alguma vez já foi possível fazê-lo, então por que não sonhar com que se repita?", questionou Slimani, em entrevista ao site oficial da Fifa após o duelo diante dos russos.

E o destaque argelino garante que a sua seleção não se deu por satisfeita com a passagem às oitavas de final, feito inédito conquistado pelo país em Copas do Mundo.

"Viemos ao Brasil com o objetivo de passar de fase. Agora que conseguimos, podemos ficar orgulhosos, mas não nos conformamos apenas com isso. A gente sempre quer mais, e esperamos poder seguir com este sonho. Não quero que ninguém me acorde dele", ressaltou.

Jogador do Sporting, de Portugal, Slimani já havia balançado as redes na vitória sobre a Coreia do Sul, pela segunda rodada do Grupo G do Mundial, e agora comemorou o poder de reação mostrado pelos argelinos, que tomaram um gol logo no início da partida contra os russos e precisaram buscar a igualdade para avançar às oitavas de final.

"Eles fizeram um gol muito cedo, e isso mudou tudo. Mas lutamos por cada bola e confiamos em nós mesmos. Eu tinha dito que a classificação para a segunda fase era mais do que um objetivo, era um sonho, e para mim é um sonho que virou realidade", comemorou o jogador, que também deu a receita para surpreender a Alemanha na próxima fase. "Os alemães estão jogando muito bem, e todo mundo sabe do que são capazes. Claro que não somos favoritos, mas confiamos em poder realizar uma grande partida. Teremos que estar mais concentrados do que nunca e jogar o melhor futebol possível."