Sneijder diz não ter pressa para definir futuro na Inter Depois de o presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, ter cobrado publicamente na última segunda-feira uma decisão do meia Wesley Sneijder em relação ao seu momento atual no clube, o jogador holandês afirmou que não terá pressa para tomar uma decisão sobre seu futuro. O Galatasaray já chegou a um acordo com o time italiano para contratar o meio-campista, mas ainda aguarda uma resposta do atleta sobre o contrato oferecido para poder oficializar a transação.