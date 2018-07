Sneijder e Van der Vaart voltam à seleção holandesa

Os dois jogadores estão novamente em boas condições de atuar depois de terem se recuperado de lesões. Destaque holandês na Copa do Mundo de 2010, quando o seu país foi vice-campeão e eliminou o Brasil nas quartas de final, Sneijder ainda ficou meses sem atuar também por ter entrado em litígio com a Inter de Milão, que depois acabou negociando o jogador com os turcos do Galatasaray.

Já o meia Tonny Vilhena, do Feyenoord, de apenas 18 anos de idade, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção holandesa. Ele será o único estreante com a camisa nacional entre os 23 jogadores chamados por Van Gaal para os duelos contra Estônia e Romênia.

A Holanda venceu todos os quatro jogos que disputou até agora pelas Eliminatórias da Copa de 2014. Com isso, o país figura na liderança do Grupo D do qualificatório europeu e tem grandes chances de seguir neste posto, pois os duelos diante de estonianos e romenos serão disputados em Amsterdã, no estádio do Ajax.

Confira a lista de 23 convocados da Holanda:

Goleiros: Maarten Stekelenburg (Roma), Michel Vorm (Swansea), Kenneth Vermeer (Ajax).

Defensores: Daley Blind (Ajax), Darryl Janmaat (Feyenoord), Bruno Martins Indi (Feyenoord), Joris Mathijsen (Feyenoord), Ricardo van Rhijn (Ajax), Ron Vlaar

(Aston Villa) e Stefan de Vrij (Feyenoord).

Meio-campistas: Jordy Clasie (Feyenoord), Wesley Sneijder (Galatasaray), Jonathan de Guzman (Swansea), Rafael van der Vaart (Hamburgo), Kevin Strootman (PSV Eindhoven) e Tonny Vilhena (Feyenoord).

Atacantes: Siem de Jong (Ajax), Ola John (Benfica), Dirk Kuyt (Fenerbahçe), Jeremain Lens (PSV Eindhoven), Robin van Persie (Manchester United), Ruben Schaken (Feyenoord) e Arjen Robben (Bayern de Munique).