Sneijder faz dois golaços e decide clássico na Turquia

Os dois gols foram muito parecidos. No primeiro, o craque holandês limpou a jogada na frente do zagueiro e bateu forte, no ângulo direito do gol do Fenerbahce. Dois minutos depois, pareceu replay. A diferença é que desta vez a bola foi no outro ângulo, tão sem chance de defesa quanto no primeiro.

Comandado por Cesar Prandelli, o time de Felipe Melo ainda levou um gol aos 45. A bola claramente saiu em lateral, mas o árbitro mandou seguir e Potuk fez. Menos mal para o juiz que o Fenerbahce não conseguiu empatar o jogo no estádio com torcida única no estádio do Galatasaray.

O clássico, como de praxe, teve confusão envolvendo. E ele não envolveu Felipe Melo. No começo do segundo tempo, Bruno Alves foi expulso ao dar uma solada na nuca de Dzemaili. O Galatasaray lidera o Campeonato Turco com 13 pontos, contra 10 do Fenerbahce, agora quinto colocado.