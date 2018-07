Sneijder faz e Holanda empata com Suécia nas Eliminatórias; França amarga 0 a 0

Depois de ter amargado o vexame de ficar fora da última edição da Eurocopa, que neste ano contou com 24 seleções, a Holanda abriu a sua campanha nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018 nesta terça-feira. E ao menos conseguiu trazer um ponto para a casa ao empatar por 1 a 1 com a Suécia, em Solna, em confronto válido pela primeira rodada do Grupo A do qualificatório.

Atuando em seus domínios, na Friends Arena, os suecos saíram na frente com um gol de Marcus Berg, aos 43 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou uma grande bobeada do volante Strootman à frente da grande área, onde chegou a pisar na bola antes de perdê-la para o adversário, que com enorme categoria encobriu o goleiro Jeroen Zoet para fazer um golaço com um chute colocado em que a bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

O golaço ali servia também como uma espécie de consolo para a torcida sueca, que viu o principal astro do futebol do país, Ibrahimovic, se aposentar da seleção nacional na disputa da última Eurocopa, na França. Esse foi, por sinal, o primeiro jogo da Suécia sem poder contar com o novo astro do Manchester United.

A festa sueca, porém, terminou a partir dos 22 minutos do segundo tempo, quando o veterano astro holandês Wesley Sneijder balançou as redes. O meio-campista, grande algoz do Brasil nas quartas de final da Copa de 2010, aproveitou um rebote dado por Olsen após chute cruzado e tocou com categoria esquerdo baixo do goleiro para empatar a partida.

No finalzinho do jogo, aos 46 minutos, Bas Dost chegou a marcar de cabeça para a Holanda após completar um cruzamento da direita, mas o gol foi anulado pela arbitragem porque o atacante fez falta em um defensor na jogada. A Holanda, por sinal, também atuou desfalcada de seu principal astro na atualidade, Robben, que está lesionado.

FRANÇA - Outro jogo que terminou empatado nesta terça-feira pela primeira rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias envolveu a França. Depois de sofrer o trauma da derrota para Portugal, em casa, na final da Eurocopa deste ano, a seleção francesa não conseguiu passar de um 0 a 0 com a Bielo-Rússia, fora de casa.

Embora tenham somado um ponto longe de seus domínios, os franceses desperdiçaram boas chances de gol. E uma delas aconteceu aos 8 minutos da etapa final após um lance genial de Antoine Griezmann. O atacante aplicou um belo chapéu em um marcador e na caída da bola deu um lindo passe de primeira usando o calcanhar para Giroud que, em ótimas condições para marcar, finalizou para fora.

Já na outra partida válida pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias, a Bulgária venceu Luxemburgo por 4 a 3, em casa, e assim se garantiu na liderança isolada da chave, com três pontos.

Um dos gols do triunfo em Sofia foi marcado pelo brasileiro naturalizado búlgaro Marcelinho, que empatou a partida por 2 a 2 após os luxemburgueses terem virado o placar com dois gols de Aurelien Joachim já na etapa final. Ivelin Popov chegou a colocar a Bulgária na frente pouco depois, mas o triunfo veio no sufoco. Nos acréscimos do tempo normal, aos 46, Florian Bohnert empatou por 3 a 3 para os visitantes, mas Aleksandar Tonev marcou no minuto seguinte para assegurar o 4 a 3.