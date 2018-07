Sneijder se contunde e pode desfalcar Inter de Milão

O jogador holandês foi substituído no intervalo da vitória da Inter de Milão por 3 a 1 sobre o Atalanta, no sábado, em jogo válido pelo Campeonato Italiano. Sneijder foi submetido a exames médicos neste domingo que detectaram uma lesão muscular na coxa esquerda.

Sneijder marcou o primeiro gol da Inter de Milão no triunfo por 3 a 1 sobre o Barcelona, na última terça-feira, em partida disputada no Estádio San Siro. No clube italiano desde 2009, o meia da seleção holandesa já marcou oito gols na 36 partidas que disputou pela equipe, sendo três na Liga dos Campeões.