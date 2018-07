Sneijder treina, e deve enfrentar o Barcelona na quarta

O jogador holandês virou motivo de preocupação para o técnico José Mourinho por causa de sua ausência nas atividades dos últimos dois dias, em razão de um estiramento muscular na coxa esquerda. Recuperado da lesão, Sneijder foi relacionado para o jogo e não deverá ter problemas para ser titular.

Mourinho também relacionou o atacante Mario Balotelli, que era dúvida após ficar de fora da última rodada do Campeonato Italiano. Balotelli havia sido punido pela diretoria do clube por ter jogado sua camisa no chão e se irritado com a torcida depois da vitória, por 3 a 1, sobre o Barcelona no jogo de ida, na semana passada.