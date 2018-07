Só a seleção da Austrália chegará antes do Brasil à África do Sul

O Brasil, que chegará nesta quinta-feira à África do Sul, será a segunda seleção a desembarcar no país da Copa, perdendo por um dia para a Austrália, que chega nesta quarta.

Os australianos disputaram na segunda-feira seu último amistoso em casa, vencendo a Nova Zelândia (que também vai ao Mundial) por 2 a 1, e agora aguardam a definição da lista final de convocados.

Já na quinta-feira, o técnico holandês Pim Verbeek comanda o primeiro treino de uma seleção classificada na terra do Mundial, em um campo de críquete nos arredores de Johanesburgo.

No mesmo dia, o time brasileiro chega à África, procedente de Curitiba, onde os jogadores passam por avaliações médicas e realizam os primeiros treinamentos.

A seleção brasileira disputará dois amistosos em território africano, provavelmente contra Zimbábue e Tanzânia, antes do início da Copa.

A Austrália está no grupo D, ao lado de Alemanha, Sérvia e Gana; enquanto o Brasil é o favorito do grupo G, um dos mais fortes do torneio, e vai enfrentar Portugal, Costa do Marfim e Coreia do Norte.