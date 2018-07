'Só a vitória interessa', diz Fernando Prass no Vasco

"Para a gente só a vitória interessa. Sabemos da qualidade do São Paulo, mas não queremos outro resultado que não seja os três pontos", afirmou Prass, que é o único jogador do elenco vascaíno que disputou todas as partidas desta edição do Campeonato Brasileiro, em entrevista ao site oficial do Vasco.

Curiosamente, Rogério Ceni, rival de Prass neste domingo, também participou de todos os jogos do São Paulo no Brasileiro. O outro único jogador a ter obtido esse feito até aqui neste Brasileirão é o meia Conca, do Fluminense. Porém, o argentino foi substituído em grande parte dos duelos da equipe carioca, enquanto os dois goleiros atuaram durante todo o tempo de todos os confrontos de seus times.

Otimista na possibilidade de o Vasco conseguir brilhar nas quatro últimas rodadas do Brasileirão, Prass ainda acrescentou: "Vamos tentar conquistar o maior número de vitórias, para deixar o Vasco na melhor posição possível quando o campeonato acabar".