'Só o Palmeiras conseguia fazer frente ao Santos', diz Valdir

Foi uma das decisões mais equilibradas que você disputou?

O Palmeiras era o único time que conseguir disputar com o Santos. Fazíamos grandes jogos, e esse foi um dos melhores que fizemos. O time do Santos lembra-se muito do Pelé, mas aquele time era todo fantástico. Conto com orgulho para meu neto que eu tive a honra de jogar contra e a favor daqueles craques, inclusive, claro, o Pelé.

Como foi a preparação para os jogos?

O Brandão era um psicólogo por natureza e nos passou muita tranquilidade. Entramos muito focados. A gente pensava no clássico e ele fazia com que a gente confiasse que tudo ia sair bem. Era um treinador diferenciado.

Quando o Santos abriu o placar, o que pensou?

Tínhamos uma equipe sensacional e acreditávamos que dava para virar. Mas foi sofrido e precisamos nos superar para ser campeões.