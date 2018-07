'Só precisamos dar mais um passo', diz técnico do Chelsea

O técnico Antonio Conte não esconde a ansiedade pela proximidade do título inglês. No embalo dos últimos resultados do Chelsea, o treinador pode celebrar a conquista na sexta-feira, se o time londrino vencer o West Bromwich na sexta-feira, fora de casa, na abertura da 36ª rodada.

"Para os meus jogadores, a mensagem agora é que nós precisamos dar mais um passo. Temos uma boa chance de terminar o campeonato na sexta", afirma o treinador. "Não será fácil, mas com certeza estamos perto de uma conquista fantástica."

O Chelsea se aproximou do título ao vencer o Middlesbrough por 3 a 0, nesta segunda, em jogo que finalizou a 35ª rodada. Com o placar, o time da casa rebaixou o rival e ainda ficou muito perto do título.

"É incrível estar aqui nesta atmosfera no Stamford Bridge e é ótimo ouvir os nossos fãs tão entusiasmados. Isso tudo é ótimo para mim, para os jogadores e para todo o clube", diz Conte

O resultado fez o Chelsea abrir sete pontos de vantagem sobre o Tottenham, que havia sido derrotado pelo West Ham na sexta-feira. Faltando três rodadas para o fim do Inglês, o líder soma 84 pontos, contra 77 do rival londrino. Por isso, um triunfo na sexta deixaria o Chelsea inalcançável na tabela.