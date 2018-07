Soares e Murray vencem e vão à semifinal do Torneio de Viena

Assim como Marcelo Melo, Bruno Soares também se garantiu na semifinal da chave de duplas do Torneio de Viena, na Áustria, nesta quinta-feira. Jogando ao lado do escocês Jamie Murray, ele venceu o argentino Guillermo Duran e o polonês Mariusz Fyrstenberg por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Dupla cabeça de chave número 1 da competição, de nível ATP 500, Soares/Murray vai enfrentar na semifinal a parceria formada pelo local Oliver Marach e pelo francês Fabrice Martin. Eles eliminaram com facilidade os espanhóis Feliciano e Marc López com parciais de 6/1 e 6/2.

Se confirmarem o favoritismo na semifinal, Soares e Murray poderão cruzar com Marcelo Melo na decisão. Nesta quinta, mais cedo, o brasileiro e o polonês Lukasz Kubot superaram o norte-americano Steve Johnson e o alemão Philipp Petzschner por 2 a 0, pelas quartas de final.

Os atuais campeões do Torneio de Viena aguardam a definição dos futuros rivais na semifinal. Eles terão pela frente os vencedores do jogo em que os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan vão duelar com o uruguaio Pablo Cuevas e o sérvio Viktor Troicki.

THIEM SE DESPEDE

Maior esperança de título da torcida local, Dominic Thiem se despediu da chave de simples, nesta quinta, nas oitavas de final. O cabeça de chave número 3 foi batido pelo sérvio Viktor Troicki por 6/2 e 7/5. Nas quartas, Troicki vai encarar o vencedor do confronto entre o português João Sousa e o espanhol David Ferrer.

Em outro jogo da chave de simples já finalizado nesta quinta, o espanhol Albert Ramos despachou o local Jürgen Melzer por 3/6, 6/4 e 6/0. Nas quartas de final, Ramos terá pela frente o francês Jo-Wilfried Tsonga, sexto cabeça de chave.