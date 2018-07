Soares espera Madson e prevê time forte no Atlético-PR

Depois de ver o Atlético-PR fechar o Campeonato Brasileiro com uma vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, no último domingo, na Arena da Baixada, o técnico Sérgio Soares revelou que já começou o planejamento para 2011 antes mesmo do duelo diante da equipe catarinense. O treinador confirmou também que o clube está próximo de anunciar o atacante Madson, do Santos, como reforço e prevê um elenco forte para o próximo ano.

"O trabalho para a temporada já foi iniciado na semana passada, só que não podíamos divulgar. A diretoria já está trabalhando por alguns reforços. A partir de agora nós vamos remontar o nosso elenco. Na verdade não digo que começaremos do zero, nós temos uma base forte e temos que ajeitar algumas situações para que o Atlético seja forte", afirmou o treinador, durante entrevista coletiva em Curitiba.

Já ao comentar mais especificamente sobre reforços, Soares preferiu não citar nomes procurados pelo clube, mas já projetou o time de 2011 com a presença de Madson entre os seus comandados. Ele lembrou que o jogador servirá para preencher um setor considerado carente da equipe. "O setor ofensivo foi o que pesou mais, que todo mundo comentava que nós não fazíamos gols. A gente entende que tem de trazer pessoal do meio para frente. E acho que, com a chegada do Madson, que é um meia-atacante, será importante, pois precisamos de um número maior de jogadores chegando dentro da área, e esses homens que vêm de trás podem contribuir para que sejamos muito fortes em termos ofensivos no ano que vem", enfatizou.

O técnico ainda mostrou otimismo ao falar sobre os objetivos do Atlético-PR no próximo ano, quando a equipe terá o Campeonato Paranaense como seu primeiro grande objetivo. "O Estadual para nós também é importante. Não vamos priorizar (torneio) A ou B, vamos entrar para brigar para conquistar todas as competições e a primeira competição é o Paranaense. E temos de ter uma base forte para isso", reforçou.

Antes de iniciar as suas contratações para 2011, o Atlético-PR renovou o contrato do meia Paulo Baier e anunciou a saída de cinco atletas que estavam atuando no clube por empréstimo: o atacante Maikon Leite, o meia Mithyuê, o lateral Elder Granja, o volante Olberdam e o zagueiro Leandro.

Já outros quatro jogadores que terão os contratos encerrando no fim deste mês não fazem mais parte dos planos do clube: o meia Netinho, o zagueiro Alex Fraga, o lateral Geronimo e o atacante Anderson Aquino, este último que estava emprestado ao Paraná.