Sob chuva, Atlético-PR e Corinthians ficam no 1 a 1

CURITIBA - Atlético-PR e Corinthians se enfrentaram neste domingo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, mas ao longo da partida mais parecia que o adversário de ambos era a água. A forte chuva que caiu em Curitiba encharcou o gramado do Durival Britto e impediu que as equipes desempenhassem um bom futebol. Os donos da casa até foram ligeiramente melhores, mas no fim o empate por 1 a 1, sem grandes emoções, retrata bem o que foi o confronto.

Pior para o Atlético-PR, que continua na zona de rebaixamento. Com sete pontos, a equipe é a 18.ª colocada e busca a recuperação no sábado que vem, diante da Portuguesa, no Canindé. Já o Corinthians segue no meio da tabela e é o 11.º, com dez pontos. No próximo domingo, os comandados de Tite fazem clássico paulista com o São Paulo, no Pacaembu.

Antes mesmo que os times se estabelecessem em campo, o Atlético-PR já saiu na frente neste domingo. Aos quatro minutos, Paulo Baier deu lindo lançamento para Marcão, que aproveitou a desatenção do lado esquerdo da zaga corintiana e bateu de primeira, cruzado, sem chance para Cássio.

A forte chuva que caia na capital paranaense castigava o gramado e o jogo já não transcorria com normalidade. O Atlético-PR estava mais adaptado às adversidades e parecia mais perto do segundo gol do que o Corinthians do empate. Paulo Baier comandava o meio de campo dos paranaense e não encontrava dificuldade para sair da marcação.

Na primeira ida do Corinthians com mais perigo, o time paulista buscou o empate, aos 25 minutos. Renato Augusto fez ótima jogada pela esquerda, insistiu, passou pelos marcadores e cruzou para a área. Alexandre Pato apareceu sozinho atrás dos defensores e tocou de cabeça, sem chances de defesa para Weverton.

A chuva deu uma trégua, mas o gramado já estava castigado o suficiente para que a partida continuasse prejudicada. Assim, o jogo só voltou a ficar bom no segundo tempo, e logo no início. Após cobrança de escanteio aos cinco minutos, Marcão cabeceou e Cássio fez boa defesa. No rebote, Everton tentou a finalização mesmo com pouco ângulo, mas acertou a trave.

O goleiro corintiano dava mostras de insegurança ao longo da partida e quase comprometeu aos 11 minutos, quando Marcelo foi à linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola era fácil, mas Cássio não encaixou e ela sobrou para Paulo Baier, que parecia não esperar a oportunidade e acabou desperdiçando-a.

Como no primeiro tempo, o Atlético-PR seguia dono das ações, mas, também como na etapa inicial, o jogo caiu de ritmo depois dos primeiros minutos. O time da casa só voltou a chegar aos 26 minutos, quando Paulo Baier enfiou bola para Everton, que tentou a finalização, mas foi abafado por Cássio.

Mais três minutos e dessa vez Everton aproveitou saída errada de Edenilson para passar por Paulo André, invadir a área e ser novamente atrapalhado por Cássio. Na sequência, o Corinthians respondeu. Pato foi lançado, aproveitou erro de posicionamento de Manoel e avançou. Sozinho, tentou tirar de Weverton, que foi melhor e impediu o segundo do atacante.

Com o jogo empatado e a partida se aproximando do final, os dois times decidiram se expor um pouco mais e o nível do confronto melhorou. Aos 33 minutos, Paulo Baier cobrou falta com perigo. Cássio, dessa vez, salvou o Corinthians. Mas as emoções pararam por aí e jogo seguiu morno, sem grandes alterações, até o apito final.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 1 X 1 CORINTHIANS

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Manoel, Luiz Alberto e Pedro Botelho; Bruno Silva, Juninho (Zezinho), Everton e Paulo Baier; Marcelo e Marcão (Ederson). Técnico: Vágner Mancini.

CORINTHIANS - Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos (Alessandro); Maldonado, Guilherme, Renato Augusto e Danilo; Romarinho (Ibson) e Pato (Douglas). Técnico: Tite.

GOLS - Marcão, aos quatro, e Alexandre Pato, aos 25 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

CARTÕES AMARELOS - Pedro Botelho, Everton, Manoel (Atlético-PR); Renato Augusto, Danilo, Paulo André, Douglas (Corinthians).

RENDA - R$ 180.600,00.

PÚBLICO - 6.799 pagantes (7.875 presentes).

LOCAL - Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba (PR).