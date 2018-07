Sob chuva, Audax vence Oeste e já mira classificação

OSASCO - O Audax entrou na zona de classificação para as quartas de finais do Campeonato Paulista neste sábado. Apesar do péssimo estado do gramado, devido à forte chuva, o time de Osasco venceu o Oeste por 1 a 0, no Estádio José Liberatti, pela décima rodada. Agora, o Audax torce por um tropeço do Ituano contra o Mogi Mirim.

A vitória levou a equipe para a vice-liderança do Grupo B, com 16 pontos. Se o Ituano não vencer o Mogi Mirim fora de casa, o Audax mantém a segunda posição. Já o Oeste, que não vence desde a primeira rodada do Paulista, estacionou nos cinco pontos e segue em quinto e último colocado do Grupo D - no geral, amarga a 18ª colocação, próximo do rebaixamento.

As fortes chuvas castigaram o gramado do José Liberatti mais uma vez e os dois times passaram a apostar nas bolas levantadas para a área. E foi justamente assim que o Audax abriu o placar logo aos nove minutos. Matheus fez boa jogada individual, foi até a linha de fundo e cruzou. Livre de marcação, Thiago Silvy apenas completou para o gol. Atrás do marcador, o Oeste foi ao ataque, mas o time da casa se defendia muito bem.

Logo no início do segundo tempo, quase que o Audax marcou o segundo gol novamente em um lance de bola aérea. Após cruzamento, Fernando Leal saiu errado e quase que a bola cruzada por Matheus entra.

Nos minutos finais, o Oeste partiu com tudo para cima, tanto que o goleiro chegou a arriscar uma subida ao ataque em cobrança de escanteio, mas sem sucesso. O time de Osasco se defendeu bem e garantiu o resultado positivo.

O Audax volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Atlético Sorocaba, às 19h30, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 11ª rodada. No sábado, o Oeste enfrenta a Ponte Preta, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

AUDAX 1 x 0 OESTE

AUDAX - Felipe Alves; Didi, Francis, João Paulo e André Castro; Velicka, Camacho, Carlos Magno (Ednei) e Rafinha; Matheus (Diogo) e Thiago Silvy. Técnico: Fernando Diniz.

OESTE - Fernando Leal; Arnaldo, Dezinho, Ligger e Dênis; Adriani Alves, Artur (Marcos Paraná), João Denoni (Emerson) e Wagninho; Sassá e Lelê (Jheimy). Técnico: Sérgio Guedes.

GOL - Thiago Silvy, aos 9 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Castro; Dênis, Adriano Alves e Lelê.

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).