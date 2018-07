Sob chuva, Criciúma bate Americana com gol aos 48

Com esse resultado, o time catarinense chegou aos 23 pontos e subiu provisoriamente para a quinta colocação, encostando no Náutico, quarto, que leva vantagem apenas no saldo de gols: quatro contra três. Por outro lado, o Americana continua em queda livre e chegou ao quarto jogo sem vitória, estacionando nos 21 pontos e caindo, por enquanto, para a sétima colocação.

Devido às fortes chuvas, o gramado do Estádio Heriberto Hulse estava bastante alegando e complicou a vida dos dois times. Apostando em chutes de fora da área, o Criciúma tomou conta do jogo e criou duas boas oportunidades, com Zé Carlos e Pedro Carmona, mas em ambas Jaílson praticou grandes defesas.

No entanto, a melhor chance foi do Americana. Após cobrança de escanteio do meia Marcinho, a bola desviou em Fabinho Capixaba e acertou a trave, assustando Andrey.

Assim como no primeiro tempo, o Criciúma tinha maior posse de bola e quase abriu o placar com Pedro Carmona, aos 35 minutos. O meia cobrou falta direta e a bola explodiu na trave de Jaílson. Após se estranharem em uma dividida, Rogélio e Charles acabaram sendo expulsos pelo árbitro, assim como o técnico do Americana, Toninho Cecílio.

De tanto pressionar, o Criciúma chegou à vitória aos 48 minutos. Éder fez boa jogada na linha de fundo e cruzou na cabeça de Doriva, que apenas tirou do goleiro Jaílson.

O Criciúma volta a campo diante de mais um paulista na próxima terça-feira, quando enfrenta a Portuguesa, às 21 horas, no Canindé, pela 15.ª rodada da Série B. O Americana tem mais um confronto direto pelo G-4 no sábado, contra a Ponte Preta, às 16h20, no Estádio Décio Vitta.

FICHA TÉCNICA:

Criciúma 1 x 0 Americana

Criciúma - Andrey; Fabinho Capixaba, Rogélio, Toninho e Pirão; Baraka, Henik, Pedro Carmona e Aloísio (Doriva); Zé Carlos (Schwenck) e Adeílson (Éder). Técnico - Guto Ferreira.

Americana - Jaílson; Paulo Sérgio (Luís Felipe), Jorge Luiz, Thiago Gomes e Magal; Alê, Léo Silva, Moacir (Kássio) e Marcinho; Reinaldo (Charles) e André Luiz. Técnico - Toninho Cecílio.

Gol - Doriva aos 48 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ)

Cartões Amarelos Jorge Luiz, Zé Carlos, Rogelio, Andrey, Pedro Carmona e Léo Silva.

Cartões Vermelhos - Rogélio e Charles

Renda - R$ 50.750,00.

Público - 4.939 pagantes.

Local - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).