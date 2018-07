Sob chuva, Felipe Melo treina entre os reservas no Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira à tarde na Academia de Futebol e os reservas fizeram um treino sob chuva com a presença de Felipe Melo. O volante foi tirado da equipe titular no empate sem gols com o Atlético-MG, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, e integrou o trabalho dos suplentes, enquanto os atletas que começaram o jogo fizeram apenas trabalho regenerativo.

A ausência de Felipe Melo para a entrada de Thiago Santos foi a principal novidade para a partida. O volante foi titular durante grande parte dos compromissos da equipe na temporada, mas ficou no banco por opção do treinador. Nesta segunda-feira o jogador trabalhou com os reservas e antes do início da atividade, teve uma conversa reservada com Cuca.

Jogadores que estão machucados, como o atacante Dudu e o lateral Jean, também ficaram na área interna da Academia de Futebol para tratar as lesões. Convocados para a seleção colombiana, Mina e Borja já viajaram à Espanha para a disputa de dois amistosos e desfalcaram a equipe na atividade. O elenco volta a treinar na terça pela manhã, antes de viajar para o Paraná, onde enfrenta na quarta o Coritiba, no Couto Pereira.

INGRESSOS

O Palmeiras já vendeu 17 mil ingressos para a partida do próximo fim de semana, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Os bilhetes variam de R$ 90 até R$ 200.