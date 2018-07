Sob chuva, Grêmio retoma trabalho com treino de titulares após jogo em Assunção

Menos de 24 horas após empatar fora de casa pela Copa Libertadores, o Grêmio voltou aos trabalhos na tarde desta sexta-feira. Como jogou com os reservas na noite de quinta, em Assunção, no Paraguai, o técnico Renato Gaúcho contou praticamente com todos os titulares na atividade desta sexta, sob chuva, em Porto Alegre.

Os únicos titulares que foram poupados nesta tarde foram o goleiro Marcelo Grohe e o lateral Edílson, justamente os dois únicos titulares que começaram jogando contra o Guaraní, na capital paraguaia. Pedro Rocha, autor do gol gremista no empate por 1 a 1 na noite passada, entrou no segundo tempo daquele jogo, mas hoje treinou normalmente.

A opção por mandar a campo uma equipe quase toda reserva na quinta foi do próprio treinador, que garantiu o foco neste momento no Campeonato Gaúcho. Após empatar o jogo de ida da semifinal contra o Novo Hamburgo por 1 a 1, o time de Porto Alegre precisa vencer ou empatar por ao menos dois gols para conquistar a vaga na decisão.

Para tanto, Renato Gaúcho mandará a campo neste domingo, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, a equipe com força máxima: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Ramiro, Léo Moura, Bolaños e Pedro Rocha; Luan.