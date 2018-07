Sob chuva, Grêmio treina com 13 titulares e sem Gabriel O técnico Julinho Camargo inovou no treinamento do Grêmio nesta terça-feira, visando o confronto com o América-MG, nesta quarta, no Olímpico. Sob forte chuva, o treinador resolveu escalar 13 jogadores de cada lado, aumentando o mistério sobre a equipe que estará em campo na partida da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.