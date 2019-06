Paraguai faz treino descontraído em Salvador antes de viagem ao Sul

Mais leves e descontraídos, os jogadores da seleção do Paraguai entraram em campo no estádio de Pituaçu, na manhã chuvosa desta terça-feira em Salvador, para o primeiro treinamento visando o duelo contra o Brasil, nesta quinta, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa América. Apenas 15 minutos da atividade foram abertos à imprensa.

Na noite anterior, a delegação do Paraguai, que ficou em Salvador depois da derrota para a Colômbia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, no último domingo, pela terceira e última rodada do Grupo B, ficou ligada nas partidas do Grupo C, em especial Equador x Japão. Para se classificar como um dos melhores terceiros colocados, era preciso um empate em Belo Horizonte e ele aconteceu para a alegria dos paraguaios, o que foi demonstrado nesta terça-feira.

Todos os 23 jogadores da seleção estão à disposição do técnico argentino Eduardo Berizzo, inclusive o atacante Óscar Cardozo, que não enfrentou a Argentina na quarta-feira passada, em Belo Horizonte, e perdeu os treinamentos antes do jogo contra a Colômbia por questões físicas.

Além do grupo principal, o Paraguai treina no Brasil com 13 jogadoras das seleções sub-19 e sub-23. O clima foi de muita descontração no primeiro treinamento após a classificação, com animadas rodas de bobo e brincadeiras entre os atletas.

O Paraguai somou apenas dois pontos na primeira fase, com empates diante de Catar (2 a 2) e Argentina (1 a 1), além da derrota para a Colômbia. Agora, a seleção reencontra o Brasil, a quem eliminou na Copa América nas edições de 2011 e 2015, na mesma fase de quartas de final, e na disputa por pênaltis.

A seleção paraguaia viaja para Porto Alegre ainda nesta terça-feira, com desembarque previsto para 18h30. Os treinos até o dia do jogo serão no CT Parque Gigante, do Internacional.