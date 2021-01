Sob cobrança de Luxemburgo, Vasco encara Palmeiras em jogo atrasado da 1.ª rodada

Diante do Palmeiras, nesta terça-feira, às 20 horas, no Allianz Parque, Vanderlei Luxemburgo prevê o Vasco com a mesma garra apresentada na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, para manter ativa sua fuga da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O jogo é válido pela primeira rodada do campeonato.

O treinador elogiou seus jogadores após o triunfo deste sábado à noite, em São Januário, mas exigiu a mesma disposição diante do finalista da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. "A vitória foi importante para subir um pouquinho (na tabela), mas ainda não terminou. Tem muita coisa para acontecer e nós temos coisas para fazer", avaliou Luxemburgo.

O Vasco é o 15.º colocado no Brasileiro, com 35 pontos, e vai ter pela frente um rival quase sem chances de título na competição nacional (51 pontos) e com as atenções voltadas para a decisão da Libertadores, sábado, no Maracanã, frente ao Santos.

Luxemburgo quer a equipe com o mesmo equilíbrio emocional, quando conseguiu vencer um time que briga pelo título, após perder por 4 a 2 diante do Red Bull Bragantino. "Eu quero mais. Temos de jogar tentando sempre, sem receio de errar. Errar faz parte do jogo, se tenta outra vez", ponderou.

O técnico espera que a dupla formada por Benítez e Cano tenha mais um bom desempenho. "O Cano é um grande finalizador. A bola tem que chegar nele, que ele bota a bola para dentro. Já o Benítez jogou bem no primeiro tempo contra o Atlético-MG até os 30 minutos, buscando o jogo. Voltou bem no segundo tempo, jogou mais do que deveria, pois estava parado há um bom tempo".