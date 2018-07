Sob comando de auxiliar, Vasco treina sem Rodrigo Ainda sem o técnico Joel Santana, que se recupera de cirurgia para retirada da vesícula realizada no último fim de semana, o Vasco deu, na manhã desta terça-feira, sequência ao trabalho de preparação para o jogo com o Bragantino, sexta-feira, em São Januário, pela 27ª rodada da Série B. E a atividade, realizada no CFZ, não contou com a presença do zagueiro Rodrigo.