Sob comando de Jardine, São Paulo enfrenta o Red Bull após semana turbulenta

O São Paulo joga neste domingo sob o comando interino de André Jardine na primeira partida depois da demissão de Dorival Junior. Já classificado para enfrentar o São Caetano nas quartas, o time até poderia ter um jogo tranquilo no Morumbi, mas não é o caso.

+ Raí detalha plano de ascensão para Jardine no São Paulo: 'Investimento de médio prazo'

Por causa do clima tenso depois da derrota para o Palmeiras na quinta por 2 a 0, há previsão de protesto da torcida. Pelas redes, a organizada Independente Tricolor prometeu não entrar no estádio e ainda fazer uma “marcha fúnebre” em frente ao Morumbi como forma de criticar o time pelo mau desempenho da equipe neste início de temporada.

Recém promovido para o time principal do São Paulo como auxiliar técnico, Jardine terá no jogo um "cartão de visita" seu para a torcida, que deposita bastante esperança no treinador em função da passagem vitoriosa pela base. Pode ser seu único jogo à frente do time no momento, já que o clube tenta contratar Diego Aguirre para substituir Dorival até o início da semana.

Em campo, Jardine não terá Edimar à disposição, que trata uma entorse no joelho direito. Sua primeira opção é Júnior Tavares e, no banco, terá Liziero, atleta de sua confiança e que integrou a equipe principal do São Paulo na última semana.

Também sem Jucilei, Sidão e Reinaldo, todos lesionados, o interino deve escalar o time com Jean; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Júnior Tavares; Petros, Hudson, Cueva e Valdívia; Marcos Guilherme e Brenner.

FICHA TÉCNICA

São Paulo X Red Bull Brasil

São Paulo: Jean; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Júnior Tavares; Petros, Hudson, Cueva e Valdívia; M Guilherme e Brenner. Técnico: André Jardine.

Red Bull Brasil: Júlio Cesar; É. Silva, T. Alves, A. Marques e B. Lopes; André Castro, Doriva e É. Luis; Deivid, Edmilson e Claudinho. Técnico: Ricardo Catalá.

Juiz: Leandro B. Marinho.

Hora: 17h.

Local: Morumbi.