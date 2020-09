Sob comando interino, Bahia enfrenta o Internacional em busca de estabilidade

Sob o comando interino do auxiliar-técnico Cláudio Prates, o Bahia vai tentar superar o momento instável e buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro depois de quatro jogos sem vitória neste domingo, contra o líder Internacional, às 16 horas, no Beira-Rio, pela oitava rodada.

A delegação tricolor embarcou para Porto Alegre na tarde de sexta-feira sem o técnico Roger Machado, demitido após a derrota para o Flamengo, por 5 a 3, na quarta-feira, no estádio de Pituaçu.

O time que vai estar em campo não foi definido. Em entrevista, o interino Cláudio Prates deixou em aberto a possibilidade de mudanças. "Pretendo definir algumas coisas, não sei se mudança de sistema ou de atletas. Mas, com certeza, postura a gente espera que seja diferente. Eles sabem que precisam se doar um pouco mais", alertou o interino.

Emprestados pelo Internacional, o lateral Zeca e o meia Ramon não estão à disposição da comissão técnica por questão contratual. Além disso, o atacante Fernandão entrou em um acordo com a diretoria e rescindiu seu contrato. Ele tem sondagens do futebol turco.

Sem ganhar há quatro jogos e na 12ª colocação, com oito pontos, o Bahia vem de derrota para o Flamengo em Salvador. O resultado causou a saída do técnico Roger Machado e a diretoria ainda não definiu quem será seu substituto. O presidente Guilherme Bellintani disse que tem conversas com um brasileiro e um estrangeiro. Por enquanto, o clube vai de interino mesmo.